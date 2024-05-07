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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
7 مايو 2024 18:15

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب وتتخللها سحب ركامية مع فرصة سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الغربية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

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وذكر المركز ــ في بيانه اليومي عن حالة الطقس أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:43 والمد الثاني عند الساعة 01:05 والجزر الأول عند الساعة 18:47 والجزر الثاني عند الساعة 07:57، فيما يكون الموج في بحر عمان خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:19 والمد الثاني عند الساعة 21:18 والجزر الأول عند الساعة 15:51 والجزر الثاني عند الساعة 04:09.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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