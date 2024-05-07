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حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي
7 مايو 2024 18:24

 أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (30) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.
نصّ القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها كلاً من رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والقائد العام لشرطة دبي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، ونائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، ومدير عام الإدارة العامّة للدفاع المدني بدبي، ومدير عام هيئة الصِّحة بدبي، ومدير عام بلدية دبي، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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المصدر: وام
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