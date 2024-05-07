الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شخبوط الطبية» تستخدم الجراحة الروبوتية لعلاج إصابة في القناة الصفراوية

«شخبوط الطبية» تستخدم الجراجة الروبوتية لعلاج إصابة في القناة الصفراوية
7 مايو 2024 19:36

نجحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي في علاج مريض يعاني من مضاعفات في حصى المرارة المتعددة والتهاب المرارة الحاد، باستخدام الجراحة الروبوتية في إنجاز جديد في مجال الجراحة طفيفة التوغل والجراحة بمساعدة الروبوت.

وتفصيلاً.. كان قد تم إدخال المريض البالغ من العمر 30 عاماً إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض سريرية تتمثل بإصابة في القناة الصفراوية، وهي مضاعفة نادرة يمكن أن تحدث بعد إجراء جراحي خاص بحصى المرارة المتعددة والتهاب المرارة الحاد والتي يتراوح معدل الإصابة بها ما بين ثلاث وست حالات لكل ألف حالة.

أخبار ذات صلة
«شخبوط الطبية» توصي بالتكامل بين السلامة المهنية والممارسات المناخية
فريق مدينة الشيخ شخبوط الطبية يزيل ورما يزن 30.5 كغم

وبعد إجراء المزيد من فحوصات الأشعة بما في ذلك التصوير المقطعي المحوسب والرنين المغناطيسي، تم تأكيد التشخيص بإصابة في القناة الصفراوية، وتحديد موعد للمريض لإجراء علاج متأخر لإصابة القناة الصفراوية باستخدام تقنية الجراحة الروبوتية.

وقال الدكتور سالم الحارثي استشاري ورئيس قسم الجراحة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية الذي أجرى الجراحة: «إن تقنيات الجراحة الروبوتية تتيح لنا إجراء جراحات معقدة للغاية بمستويات تحكم دقيقة ومتميزة ووفّرت لفريقنا الجراحي متعدد التخصصات في هذه الحالة رؤيةً لا مثيل لها لتشريح القناة الصفراوية، مما مكّننا من تحقيق أفضل النتائج للمريض».. ولفت إلى أن المريض خرج من المستشفى خلال ثلاثة أيام ولم يتم الإبلاغ عن أي مضاعفات.

 

المصدر: وام
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي رئيس وزراء باكستان بوفاة طحنون بن محمد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي رئيس وزراء باكستان بوفاة طحنون بن محمد
اليوم 20:15
الذكاء الاصطناعي يستعين بـ 30 لغة لحماية الرياضيين من الإساءات
الرياضة
الذكاء الاصطناعي يستعين بـ 30 لغة لحماية الرياضيين من الإساءات
اليوم 20:11
مدير عام الهيئة يزور مجلس الشارقة الرياضي
الرياضة
مدير عام الهيئة يزور مجلس الشارقة الرياضي
اليوم 19:54
انتهاء الحداد الرسمي بنهاية اليوم.. طحنون بن محمد.. مسيرة خالدة في ذاكرة الوطن
علوم الدار
انتهاء الحداد الرسمي بنهاية اليوم.. طحنون بن محمد.. مسيرة خالدة في ذاكرة الوطن
اليوم 19:41
«شخبوط الطبية» تستخدم الجراجة الروبوتية لعلاج إصابة في القناة الصفراوية
علوم الدار
«شخبوط الطبية» تستخدم الجراحة الروبوتية لعلاج إصابة في القناة الصفراوية
اليوم 19:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©