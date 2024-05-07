حمدان بن محمد يعلن تنظيم خلوة الذكاء الاصطناعي 2024 في 11 يونيو المقبل

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تنظيم خلوة الذكاء الاصطناعي 2024 في 11 يونيو المقبل.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نعلن تنظيم خلوة الذكاء الاصطناعي 2024 في 11 يونيو المقبل.. والتي سيشارك فيها أكثر من 1000 خبير ومختص لمناقشة التحديات والفرص المحلية والعالمية، من خلال هذه الخلوة سيعمل المشاركون من القطاعات المختلفة كافة على وضع اللبنة الأولى لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة».

وأضاف سموه: «هذا هو الحدث الأول ضمن خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.. وسنشهد تباعاً خطوات عملاقة في هذا المجال، بما يخدم طموحاتنا اللامحدودة لتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان.. ولتحقيق أفضل جودة حياة لدبي وأهلها».

واختتم سموه: «الذكاء الاصطناعي سيغيّر العالم للأفضل.. ودبي لا تنتظر التغيير بل تصنعه.. ونسارع الخطى لتحقيق الريادة في الذكاء الاصطناعي عالمياً».