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«فلاي دبي» تطلق رحلاتها إلى 10 وجهات صيفية ابتداء من يونيو

«فلاي دبي» تطلق رحلاتها إلى 10 وجهات صيفية ابتداء من يونيو
7 مايو 2024 23:05

تستعد «فلاي دبي» لاستئناف رحلاتها إلى مختلف وجهاتها الصيفية التي توفر للسياح من دولة الإمارات خيارات متنوعة اعتباراً من 14 يونيو.
وبداية من هذا الصيف، ستضيف الناقلة إلى شبكتها المتنامية عشر وجهات، تشمل باتومي في جورجيا، ودوبروفنيك في كرواتيا، وبودروم وطرابزون في تركيا وتيفات في الجبل الأسود، وكورفو وسانتوريني وميكونوس في اليونان، أولبيا في إيطاليا، كما تضم أحدث وجهة صيفية موسمية لـ«فلاي دبي»، وهي سوتشي الروسية.
وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لـ«فلاي دبي»: «حرصنا في (فلاي دبي) على توفير المزيد من فرص السفر لركابنا خلال فترة الصيف المزدحمة. 
لقد شهدنا طلباً متزايداً خلال السنوات القليلة الماضية على مختلف وجهاتنا الصيفية الموسمية، مثل بودروم ودوبروفنيك وميكونوس وسانتوريني، ومع استعدادنا لاستئناف هذه الوجهات، فإننا حريصون على توفير تجربة سفر مريحة لمسافرينا لاستكشاف هذه الوجهات الجميلة خلال موسم الصيف».

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المصدر: وام
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