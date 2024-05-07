أبناء «زايد العليا» يصنعون أغطية المسيرة «قرموشة»

أبوظبي (وام)

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اتفاقاً مع شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية «أداسي» تورد بموجبه المؤسسة للشركة 14 غطاء للمسيرة الإماراتية «قرموشة» كدفعة أولى من إنتاج أصحاب الهمم من منتسبي المؤسسة، وتحمل الأغطية «شعار النحلة»، الذي يميّز منتجات أصحاب الهمم.

وأكد عبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، حرص زايد العليا على دعم وتنمية قدرات أصحاب الهمم لجعلهم أشخاصاً منتجين في المجتمع ولهم دور أساسي في التنمية، وتعمل على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجع جميع المؤسسات بقطاعاتها كافة، على تفعيل دورها في تمكين وتأهيل أصحاب الهمم، لتكون لهم بصمة واضحة أمام المجتمع.