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3 مشاريع لتطوير البنية التحتية في أبوظبي

3 مشاريع لتطوير البنية التحتية في أبوظبي
8 مايو 2024 02:17

هالة الخياط (أبوظبي)

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طرحت بلدية مدينة أبوظبي مناقصات لتنفيذ ثلاثة مشاريع بنية تحتية، خلال الفترة المقبلة، في إطار حرصها على توفير بنية تحتية عالمية المواصفات، لإسعاد مستخدمي الطرق بأبوظبي، وتوفير مرافق ذات مواصفات سلامة وأمن عالمية.
ويستهدف المشروع الأول تصميم ودراسة شبكة الطرق لطريق العدلة القائم ومنطقة المزارع، فيما المشروع الثاني يستهدف تقديم الخدمات الاستشارية، للإشراف على تنفيذ 20 موقفاً جانبياً مزدوجاً للحافلات ومركبات الأجرة في مدينة أبوظبي. فيما تستهدف المناقصة الثالثة تنفيذ مشروع لتخفيض منسوب المياه الجوفية في البر الرئيس، وبينت البلدية أن المشاريع الهدف منها تحسين مستوى خدمات الطرق والبنية التحتية، وبما يعزز من الحركة المرورية الانسيابية، من خلال إنجاز مشاريع استراتيجية مستقبلية بتصاميم فريدة تعكس طموحات إمارة أبوظبي، وبما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
مشاريع
أكدت البلدية، أنها ماضية قدماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أبوظبي وضواحيها، تجسيداً لخطة التطوير الشاملة، وضمن إطار حرص دائرة البلديات والنقل واستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة البنى التحتية في جميع المدن، وتوفير الخدمات القادرة على مواكبة التطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني المتصاعد، والتوسع الملحوظ بحجم الحركة الاقتصادية والتجارية فيها، الأمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية بمواصفات عالمية تحقق معايير التنمية المستدامة، وتدعم مشروع النهضة الشامل الذي تشهده أبوظبي على جميع الصعد، وبما يحقق تطلعات أفراد المجتمع، ويسهم في دعم مكونات التنمية المستدامة.

أبوظبي
البنية التحتية
بلدية أبوظبي
الطرق
المياه الجوفية
الحركة المرورية
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