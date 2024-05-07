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علوم الدار

اختتام برنامج «الثقة» التدريبي للمشاركين في جائزة سلطان لطاقات الشباب

جانب من اختتام البرنامج (من المصدر)
8 مايو 2024 02:16

الشارقة (الاتحاد)

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اختتمت في نادي الثقة للمعاقين، فعاليات البرنامج الكشفي التدريبي للمشاركين في جائزة الشيخ سلطان القاسمي لطاقات الشباب والذي يهدف إلى صقل وتنمية المهارات الكشفية، والاعتماد على النفس لمنتسبي النادي المشاركين في الجائزة.
شهدت الفعاليات الختامية، الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، التي ثمنت جهود نادي الثقة في الارتقاء بالبرامج المختلفة التي يقدمها النادي لمنتسبيه من ذوي الإعاقة، والتي أكدت فخرها وسعادتها بما يقدمه أعضاء النادي من ذوي الإعاقة في التعبير عن مواهبهم وقدراتهم.
من جانبها، وجهت كلثم عبيد المطروشي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، على زيارتها ودعمها للبرنامج المقدم لأبطالنا من فرسان الإرادة، استعداداً للمشاركة في جائزة الشيخ سلطان القاسمي لطاقات الشباب. وأضافت أن هذه الزيارة لها دور كبير في تحفيز أعضاء النادي، ورفع روحهم المعنوية، وتفجير طاقاتهم من أجل التمثيل المشرف والمنافسة في الجائزة، كما أكدت أن المشاركة في جائزة الشيخ سلطان القاسمي لطاقات الشباب فرصة كبيرة لمنتسبي النادي من ذوي الإعاقة في تنمية المهارات اليومية والطاقات والمواهب، والتي تساهم في بناء الشخصية المبدعة والمنتجة، والقادرة على التعاطي مع التحديات المستقبلية.
كما وجهت كلثم العبيد الشكر إلى شركاء النجاح الداعمين للبرنامج، وهو مكتب الاتحاد العالمي للمعاقين على دعمه المتواصل للبرنامج، كذلك فندق «هوليداي إن» المساهم في إقامة الحفل الختامي للبرنامج الذي استمر لمدة ثلاثة أيام واشتمل على المهارات الكشفية الأساسية، ودورات في الإسعافات الأولية، وتنفيذ برنامج المناصرة الذاتية والتدريب على مهارات الدفاع عن النفس.

نادي الثقة للمعاقين
جميلة القاسمي
الشباب
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب
الشارقة
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