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مستشفى القاسمي بالشارقة يستضيف «قمة الخليج الأورطي»

مستشفى القاسمي بالشارقة يستضيف «قمة الخليج الأورطي»
8 مايو 2024 02:16

دبي (الاتحاد)

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بمشاركة أكثر من 42 دولة، وحضور ما يزيد على 1200 مشارك، استضاف مستشفى القاسمي بالشارقة، أحد أبرز المنشآت الصحية الرائدة التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، المؤتمر الخليجي الدولي الثاني «قمة الخليج الأورطي» لعلاج وقسطرة أمراض الشريان الأبهر الذي يهدف إلى تعزيز التوجهات وحشد جهود أطباء القلب والمتخصصين في طب القلب من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعرفة حول أحدث التقنيات والإجراءات في هذا المجال الحيوي.
وتضمنت فعاليات المؤتمر جلسات توجيهية تفاعلية وورش عمل، بالإضافة إلى عروض عن الحالات السريرية والتقنيات الحديثة المستخدمة في علاج وقسطرة أمراض الشريان الأبهر، ومحاضرات طبية للتبادل العلمي، قدم من خلالها خبراء دوليون إضاءة حول التقنيات الجديدة والمستقبلية في مجال علاج القلب.
وأعرب الدكتور عارف النورياني، مدير مستشفى القاسمي، ورئيس قسم القلب والقسطرة عن سعادته بالمشاركة الدولية الواسعة في هذا الحدث الهام، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والتعاون المشترك بين الجهات الطبية في تطوير الرعاية الصحية بالمنطقة، موضحاً أن المؤتمر جاء في سياق الجهود المستمرة لتعزيز مستوى الرعاية الصحية في دول الخليج، حيث يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات وتطوير العلاجات القلبية لصالح المرضى في المنطقة.
وأشاد الدكتور زكي المزكي، رئيس قسم الأوعية الدموية بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر، وبمشاركة الخبراء والمتخصصين في مجال علاج وقسطرة أمراض الشريان الأبهر، وتميّزه بمناقشات علمية عالية المستوى، وورش عمل تفاعلية، أسهمت في تبادل المعرفة والتجارب في تقديم أحدث التقنيات لعلاج وقسطرة أمراض الشريان الأبهر.
تقنيات
شهد المؤتمر توصيف تقنيات وإجراءات جديدة عدة لعلاج الشريان الأبهر وتعقيداته المرضية، وتبلورت عن جلسات المؤتمر توصيات علاجية وقسطرية حديثة، تمثلت في صياغة لقاء طبي خليجي دولي معتمد دولياً، بغرض صياغة توصيات علاجية وقسطرية محدّثة لهذا النوع من الأمراض، كما تبلور عنه توصيات بضرورة تعزيز البحوث العلمية عن الحلول لعلاج وقسطرة أمراض الشريان الأبهر من خلال الابتكار والتقنيات الحديثة في هذا المجال الحيوي.

مستشفى القاسمي
الشارقة
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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