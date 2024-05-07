5.7 مليار درهم إجمالي المنافع المصروفة لـ«أبوظبي للتقاعد» في 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد أن قيمة المعاشات والمنافع التأمينية التي صرفها، خلال عام 2023 بلغت 5.7 مليار درهم، بينها 4.515 مليون درهم معاشات تقاعدية.

كما أشار «الصندوق» إلى أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة المصروفة على مدار العام الماضي بلغت 545 مليون درهم، فيما بلغت قيمة مكافأة مدة الخدمة الطويلة (أكثر من 25 سنة خدمة) 700 مليون درهم، بالإضافة إلى ما بلغ قيمته 14 مليون درهم، تحت بند «منافع أخرى».

وأشارت إحصاءات «الصندوق» إلى أن إجمالي عدد المواطنين المؤمّن عليهم، بلغ حتى نهاية العام الماضي 112 ألفاً و449 مؤمناً عليه، فيما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين 16 ألفاً و948 متقاعداً، إضافة إلى المستحقين المدنيين والذي بلغ عددهم 10 آلاف و254 مستحقاً.

وأفاد «الصندوق»، في تقريره السنوي الذي أصدره مؤخّراً، بأن المواطنين المسجلين لدى «الصندوق»، يتمتّعون بالعديد من المنافع التقاعدية، تشمل «المعاشات التقاعدية، مكافآت نهاية الخدمة، المكافآت عن مدة الخدمة التي تزيد على 25 سنة، بالإضافة إلى تعويضات العجز الكلي أو الجزئي الإصابي». كما أشار التقرير إلى أن فريق عمل «الصندوق» نجح في رفع نسبة الاشتراكات المُحصلة من الاشتراكات المُستحقة خلال الوقت المحدد في عام 2023، نتيجة انتهاج عدد من الإجراءات التطويرية، موضحاً أن نسبة تحصيل الاشتراكات التقاعدية المُستحقة في موعدها ارتفعت إلى 99.91 %، فيما بلغت نسبة الالتزام الزمني في صرف مكافآت الخدمة في موعدها 98.83%.

وأكد خلف الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد في صندوق أبوظبي للتقاعد، حرص «الصندوق» على توفير المنافع التقاعدية لمستحقيها ضمن معدل زمني واضح، وتيسير إجراءات حصولهم عليها بسرعة وبلا جهد، لا سيما المعاشات التقاعدية لضمان استمرار دخلهم، وعدم تأخُر صرفه بعد التقاعد. ولفت إلى أن «الصندوق» يقوم بالعديد من الإجراءات والتحسينات التي تضمن التزام جهات العمل بسداد الاشتراكات في موعدها. كما أشار الحمادي إلى اتخاذ «الصندوق» العديد من الإجراءات على مدار العام الماضي التي تحفظ حقوق المواطنين، وتضمن استدامة نظام التقاعد على مدار الأجيال المتعاقبة.