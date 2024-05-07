إصدار «دليل اعتماد الشارقة صديقة للطفل والعائلة»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع لهيئة الشارقة الصحية، «دليل اعتماد الشارقة صديقة للطفل والعائلة»، الذي يستهدف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في إمارة الشارقة، والحضانات الحكومية والخاصة، والوجهات التي تشمل الأماكن العامة الحكومية والخاصة، بما فيها المراكز التجارية والمتاحف والمطارات والمرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي، وغيرها.

ويهدف نظام الاعتماد إلى تكريم المؤسسات والوجهات التي تستقبل العائلات أو تتعامل معها، وتحرص على وضع وتطبيق معايير تراعي جودة حياة أفراد العائلات، وتلبي احتياجاتها بشكل شامل، وتكرِّس سياسات مستدامة لتمكين الوالدين والعائلات ومقدمي الرعاية من تعزيز وحماية ودعم الطفولة من الجوانب كافة، وحماية ودعم تنمية الطفولة، بما يعزز مكانة إمارة الشارقة وجهة مستدامة تراعي في ثقافتها وسياساتها الاستراتيجيات الصديقة للطفل والعائلة.

وأكد الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، سعي «الهيئة» إلى تنفيذ توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في خلق بيئة اجتماعية ومدنية صديقة لأفراد العائلة، تراعي تقديم أرقى وأفضل الخدمات التي تضمن تنشئة الأطفال ضمن بيئة يحظى فيها جميع الأفراد بالرعاية والعناية الفائقة.

بدورها، أشارت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، إلى أن إطار التقييم للجهات المسجلة للاعتماد يعتمد على مدى قوة السياسات التي تتخذها والبنى التحتية الصديقة للطفل والعائلة، ضمن متطلبات تستلزم منها تطبيق أفضل الممارسات المستدامة والمبتكرة وذات الشمولية، للإسهام في جعل رعاية الأطفال وتنمية الأسر ثقافة راسخة في المجتمع، بما يعزز من المكانة الرائدة التي بلغتها إمارة الشارقة، كأول مدينة تحظى بلقب «المدن الصديقة للطفل» على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقد تم إطلاق حملة الشارقة صديقة للطفل في عام 2011 بمرسوم أميري، وقد نجح المشروع في تنفيذ المبادرات المجتمعية كافة، بما في ذلك المرافق الصحية الصديقة للطفل، استناداً إلى المبادرة العالمية للمستشفيات الصديقة للطفل المؤسسات الصديقة للطفل.

كما تم تسريع إطلاق الاعتماد الوطني للمرافق من قبل وزارة الصحة لما يقارب 22 مركزاً من المراكز الصحية الأولية و4 مستشفيات حكومية و3 مستشفيات خاصة، كما ارتفعت معدلات الرضاعة الطبيعية الخالصة على مستوى إمارة الشارقة لتصل إلى 60% في 2020، متجاوزاً بذلك الهدف العالمي الذي حددته جمعية الصحة العالمية لعام 2025، ألا وهو 50%، وقد تم رفع سقف المستهدف العالمي لمعدل الرضاعة الطبيعية الخالصة إلى 70% في عام 2030.

وأشار المكتب إلى إمكانية الترشح للاعتماد بطريقتين، حيث يمكن للمؤسسات والحضانات والجهات التي تمارس السياسات الصديقة للعائلة أن ترشح نفسها وتتقدم بملف الترشح، كما يمكن للموظفين ترشيح مؤسساتهم، وتستطيع العائلات ترشيح الوجهات المفضلة لديها.