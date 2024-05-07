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علوم الدار

تفاهم بين «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» ومعهد الإمارات المالي

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
8 مايو 2024 02:16

أبوظبي (وام)

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وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في دولة الإمارات، ومعهد الإمارات المالي المتخصص في مجال التدريب المصرفي والمالي، مذكرة تفاهم تستهدف تبادل المعارف والخبرات في مجالات الاهتمام المشترك. ومن خلال هذا التعاون، يسعى الطرفان إلى إطلاق برامج تدريبية، وتنظيم فعاليات ومشاريع نوعية من شأنها بناء جيل جديد من الدبلوماسيين الاقتصاديين وتأهيلهم لمواجهة التحديات والتعقيدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم.
وحول أهمية مذكرة التفاهم، صرح سيف الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية القطاع المالي وتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها، والتي هي في صدارة أولويات المعهد. سنواصل العمل على خلق المزيد من الشراكات والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى الاستثمار في تنمية الموارد البشرية لإعداد جيل متميز بأعلى المستويات من المهارات العلمية والاحترافية والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والمستدام».
من جانبها، قالت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي: « يؤكد تعاوننا مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية حرصنا المشترك على تحقيق التميز في المجال الأكاديمي، ووعينا بالدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية في ظل التعقيدات التي يشهدها العالم اليوم».
وقال د. محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «يؤكد هذا التعاون مع معهد الإمارات المالي التزامنا المشترك بتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. نسعى من خلال مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للدولة، وتسليط الضوء أيضاً على الدور المحوري لتضافر الجهود في دفع عجلة التنمية المستدامة. ومع إطلاق مبادرات مبتكرة فإننا نهدف إلى إعداد جيل قادر ومؤهل من الكفاءات القيادية الإماراتية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة».

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