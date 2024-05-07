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القائم بأعمال سفارة الإمارات يشارك في اجتماع سفراء «دول التعاون» لدى الأردن

جرى خلال الاجتماع بحث وتنسيق المواقف (وام)
8 مايو 2024 02:16

عمان (وام)

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حضر المستشار حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في عمّان، الاجتماع الدوري الثاني لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الذي عقد بمقر سفارة دولة قطر بهدف التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
جرى خلال الاجتماع بحث وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح والقضايا المشتركة لدول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب استعراض مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وعلاقات دول المجلس مع المملكة الأردنية الهاشمية وسبل تنميتها، وآخر المستجدات في المنطقة. 
وأكد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأردن، خلال الاجتماع، أن العلاقات الخليجية الأردنية تعد نموذجاً يحتذى به للتعاون العربي في جميع المجالات، وصورة مشرقة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات والقرارات العربية بهذا الشأن.

الإمارات
الأردن
دول التعاون الخليجي
المملكة الأردنية الهاشمية
قطر
حمد المطروشي
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