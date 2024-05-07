سفير الإمارات يلتقي رئيس مجلس الشيوخ وكونغرس الباراغواي

أسونسيون (وام)

التقى سعيد عبدالله القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، السفير غير المقيم لدى جمهورية الأورغواي الشرقية وجمهورية الباراغواي، معالي سيلفيو أوبيلار، رئيس مجلس الشيوخ وكونغرس الباراغواي، وذلك بمقر الكونغرس بالعاصمة أسونسيون.

ونقل السفير إلى معاليه، خلال اللقاء، تحيات معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسلمه دعوة من معاليه لزيارة دولة الإمارات. كما حضر سعيد عبدالله القمزي، توقيع معالي أوبيلار على قرار إنشاء لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ. وأكد القمزي حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الباراغواي.

من جانبه، أكد معالي أوبيلار وجود العديد من فرص التعاون، بما يحقق مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.