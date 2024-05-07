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سفير الإمارات يلتقي وزير خارجية الباراغواي

سفير الدولة ووزير خارجية الباراغواي خلال اللقاء (وام)
8 مايو 2024 02:18

أسونسيون (وام)

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التقى سعيد عبدالله القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين والسفير غير المقيم لدى جمهورية الأورغواي الشرقية وجمهورية الباراغواي، معالي روبين راميريز ليسكانو، وزير خارجية الباراغواي، بحضور كارولين كونثر لوبيز، سفيرة الباراغواي المعيّنة لدى الإمارات.
ونقل السفير إلى معاليه، خلال اللقاء، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية الباراغواي مزيداً من التقدم والازدهار في المجالات كافة.
من جانبه، حمّل معالي وزير خارجية جمهورية الباراغواي، السفير، تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي، وبحث سبل تطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

الإمارات
الباراغواي
سعيد عبدالله القمزي
الأرجنتين
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