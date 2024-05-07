نمو الاستثمار

قمة AIM للاستثمار التي انطلقت فعالياتها في أبوظبي، بحضور مشاركين من 175 دولة، تبرز الإمارات كأهم الدول في الإقليم والعالم في جذب الاستثمارات، كما تؤكد التزامها بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة، والتنوع الاقتصادي، والتميز من خلال تنشيط وتفعيل قطاعات اقتصادية جديدة، تدعم الابتكار، وتعمق التعاون في سبيل إيجاد حلول للتحديات المشتركة.

مؤشرات تؤكد قدرة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، على تحقيق نمو متواصل في جذب الاستثمارات، وتحقيق هدفها بجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2031، وأن تكون ضمن أفضل 10 وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، استناداً إلى منظومة اقتصادية تتميز بالمرونة، والتنوع، وقوة الأداء المالي، في إطار رحلتها التحولية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، يكون الأفضل والأنشط عالمياً في مسيرة الخمسين.

منظومة استثمارية إماراتية تقوم على تسهيل ممارسة الأعمال، والانفتاح، وإبرام الشراكات الاقتصادية، وتحفيز الإبداع وتشجيع المواهب، عبر إطلاق مبادرات نوعية في قطاعات الاقتصاد الجديد، توجت الدولة كثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة، بما يعكس ازدياد ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الاقتصاد الإماراتي الذي يشهد انتعاشاً قياسياً، ويرسخ مكانة الدولة وجهة عالمية للاستثمار.