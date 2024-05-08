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شرطة دبي: إنقاذ سائح بطريقة احترافية في جبال حتا

شرطة دبي: إنقاذ سائح بطريقة احترافية في جبال حتا
8 مايو 2024 09:33

تمكن مركز الجناح الجوي في شرطة دبي، بالتعاون مع فرقة الشجعان في مركز شرطة حتا من تنفيذ عملية إنقاذ بطريقةٍ احترافية لِسائحٍ أُصيب بالإعياء في جبال حتا.

 وتم  نقل السائح  في الحال إلى مستشفى حتا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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وأكدت شرطة دبي أن الاستجابة الفورية للحالات الطارئة على رأس أولوياتنا. وفق الحساب الرسمي لشرطة دبي على منصة إكس.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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