تكريم السائقين الملتزمين ضمن أسبوع المرور العربي

كرمت دورية السعادة في مديرية المرور والدوريات الأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة "أدنوك للتوزيع"، السائقين الملتزمين بقواعد المرور، ضمن فعاليات أسبوع المرور العربي والذي يستمر حتى 10 مايو الجاري تحت شعار "بوعينا نصل آمنين".

وقال المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني، إن المبادرة تضمنت توزيع هدايا وبطاقات بترول لتعبئة الوقود مقدمة من شركة أدنوك للتوزيع وتم تقديمها للسائقين الملتزمين مرورياً إلى جانب توزيع كتيبات للتوعية بأهمية الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق.

وحث السائقين على مواصلة الالتزام بالقيادة الآمنة في الطريق والحرص على عدم ارتكاب المخالفات المرورية، موضحاً أن أسبوع المرور العربي يهدف إلى تحقيق السلامة، من خلال تعزيز الوعي المروري لدى الجميع بأهمية احترام وتطبيق قوانين وقواعد المرور وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.

ودعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لترسيخ الإيجابية المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن المسؤولية المجتمعية تحث على بذل المزيد من الجهود لتنمية الوعي المروري لدى أفراد المجتمع ، وصولاً إلى تحقيق أقصى مستويات الوعي المروري حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

من جهته أوضح الرائد ناصر صالح بن بدوه الدرمكي رئيس فريق دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية، أن التكريم يأتي تحفيزًا للسائقين الملتزمين مرورياً على السلوكيات المرورية الإيجابية بما ينعكس ايجابياً على تعزيز سلامتهم في الطرقات، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ السياسات التي تعزز من الإيجابية المرورية وترسيخ قيم السعادة وجودة الحياة في المجتمع.