الأربعاء 8 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تكريم السائقين الملتزمين ضمن أسبوع المرور العربي

تكريم السائقين الملتزمين ضمن أسبوع المرور العربي
8 مايو 2024 12:35

كرمت دورية السعادة في مديرية المرور والدوريات الأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة "أدنوك للتوزيع"، السائقين الملتزمين بقواعد المرور، ضمن فعاليات أسبوع المرور العربي والذي يستمر حتى 10 مايو الجاري تحت شعار "بوعينا نصل آمنين".

 

وقال المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني، إن المبادرة تضمنت توزيع هدايا وبطاقات بترول لتعبئة الوقود مقدمة من شركة أدنوك للتوزيع وتم تقديمها للسائقين الملتزمين مرورياً إلى جانب توزيع  كتيبات للتوعية بأهمية الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق.

 

وحث السائقين على مواصلة الالتزام بالقيادة الآمنة في الطريق والحرص على عدم ارتكاب المخالفات المرورية، موضحاً أن أسبوع المرور العربي يهدف إلى تحقيق السلامة، من خلال تعزيز الوعي المروري لدى الجميع بأهمية احترام وتطبيق قوانين وقواعد المرور وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.

 

أخبار ذات صلة
1369 متطوعاً ضمن «كلنا شرطة» خلال الربع الأول
تنبيه من شرطة أبوظبي بسبب الأحوال الجوية

ودعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لترسيخ الإيجابية المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن المسؤولية المجتمعية تحث على بذل المزيد من الجهود لتنمية الوعي المروري لدى أفراد المجتمع ، وصولاً إلى تحقيق أقصى مستويات الوعي  المروري حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

 

من جهته أوضح الرائد ناصر صالح بن بدوه الدرمكي رئيس فريق دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية، أن التكريم يأتي تحفيزًا للسائقين الملتزمين مرورياً على السلوكيات المرورية الإيجابية بما ينعكس ايجابياً على تعزيز سلامتهم في الطرقات، مؤكداً  حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ السياسات التي تعزز من الإيجابية المرورية وترسيخ قيم السعادة وجودة الحياة في المجتمع.

 

المصدر: وام
أدنوك للتوزيع
شرطة أبوظبي
السائقين
آخر الأخبار
"طرق دبي": عودة خدمة المترو في المحطات المتأثرة بالحالة الجوية 28 مايو
علوم الدار
"طرق دبي": عودة خدمة المترو في المحطات المتأثرة بالحالة الجوية 28 مايو
اليوم 14:04
التراجع مستمر.. «الملك» يعيش أصعب 72 يوماً
الرياضة
التراجع مستمر.. «الملك» يعيش أصعب 72 يوماً
اليوم 14:00
نقل عجمان تطلق تطبيق "كابي" لسائقي مركبات الأجرة
علوم الدار
نقل عجمان تطلق تطبيق "كابي" لسائقي مركبات الأجرة
اليوم 13:50
ثوران بركان بإندونيسيا
الأخبار العالمية
ثوران بركان في جزيرة مالوكو بإندونيسيا
اليوم 13:42
"السلامة الغذائية" تُصدر قصصاً وكتيبات تعليمية لتعزيز وعي الأطفال بالزراعة
علوم الدار
"السلامة الغذائية" تُصدر قصصاً وكتيبات تعليمية لتعزيز وعي الأطفال بالزراعة
اليوم 13:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©