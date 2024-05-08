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علوم الدار

نقل عجمان تطلق تطبيق "كابي" لسائقي مركبات الأجرة

نقل عجمان تطلق تطبيق "كابي" لسائقي مركبات الأجرة
8 مايو 2024 13:50

أطلقت "هيئة النقل - عجمان" تطبيق "كابي" لسائقي الأجرة في مرحلته التجريبية والذي من شأنه أن يسهم في تطوير وتحسين أداء السائقين العاملين في شركات الامتياز الخاصة بنقل الركاب في الإمارة وتوفير مميزات تسهل أداء عملهم مع توفير وقتهم وجهدهم.

وأوضحت رشا خلف الشامسي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة في الهيئة أن "تطبيق كابي" يعد بمثابة البوابة الأساسية لسائقي مركبات الأجرة في عجمان ويقدم لهم ميزات متطورة تسهم في تحسين أدائهم وتتضمن تتبع إيرادات الرحلات والذمم المدينة ومقاييس الأداء وتوفير الوصول إلى المعلومات الأساسية للسائقين.

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وأشارت إلى أن التطبيق متوافق مع جميع أنظمة التشغيل للهواتف الذكية إضافة إلى أنه يحقق الربط مع الأنظمة الأخرى لنقل البيانات بشكل رقمي.

موضحة أن تطبيق "كابي" نجح في تقليل زمن الحصول على المعلومات واختصار زيارة الهيئة لتصبح ثوان معدودة من خلال أجهزتهم.

المصدر: وام
عجمان
نقل الركاب
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