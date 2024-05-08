محمد الشرقي يعتمد توصيات اللجنة التشاورية لتطوير مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما

اعتمد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، توصيات اللجنة التشاورية لتطوير مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، تحضيراً للدورة القادمة من الحدث، بحضور مختصين من الهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO والمسرحيين والأكاديميين من مختلف الدول العربية.

كانت اللجنة المُنبثقة عن اللقاء التشاوري للمهرجان الذي عُقد في إمارة الفجيرة يومي 25 و26 أبريل الماضي قد عقدت اجتماعاتها برئاسة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة رئيس المهرجان وبمُشاركة نُخبة من المسرحيين العرب وتوبياس بيانكوني مدير عام الهيئة الدولية للمسرح وزونغوين تشين سكرتير الهيئة.

وخلُصت اللجنة إلى جُملة من التوصيات شملت إطلاق استمارة خاصة بالمهرجان تُسمى (استمارة المهرجان) ومنح جوائز مالية مُجزية، وإقامة ورش تخصصية لتأهيل المشتغلين في فن المونودراما، وإعادة مسابقة التأليف المسرحي في مجال المونودراما (المسابقة العربية لنصوص المونودراما)، ودعم ورعاية العروض المونودرامية العربية والأجنبية المتميزة التي تُقدم على هامش المهرجان.

وأوصت اللجنة بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح لاستقطاب أفضل العروض العالمية، واستحداث مُسابقة خاصة بطلبة مدارس إمارة الفجيرة بالتعاون بين إدارة المهرجان ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بهدف تشجيع الطلبة على تقديم عروض مسرحية مدرسية مونودرامية داخل مدارسهم بالتوازي مع أيام المهرجان.