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علوم الدار

«إمسات الأساسي» لطلبة الصف الأول مايو الجاري

«إمسات الأساسي» لطلبة الصف الأول مايو الجاري
8 مايو 2024 15:46

دينا جوني (دبي) 

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن اختبار الإمارات القياسي الأساسي سيتم تطبيقه على طلبة الصف الأول خلال شهر مايو الجاري.
وقد حددت الوزارة المخرجات المتوقعة من اختبار الإمارات القياسي «إمسات» الأساسي الذي يستهدف طلبة الصف الأول في جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة. 
ويوفر الاختبار بيانات حول درجة امتلاك طلبة الصف الأول المهارات والقدرات الأساسية لتعلم اللغة والتواصل الفاعل مع الآخرين.
والاختبار عبارة عن مجموعة تقييمات إلكترونية معيارية لطلبة الصف الأول يقيس مهارات اللغة العربية المكتسَبة في مرحلة رياض الأطفال.

ويتألف الاختبار من أسئلة اختيار من متعدد، بحيث لا يتجاوز عدد بدائل السؤال ثلاثة. ويتم الدخول للاختبار من خلال رمز تفعيل خاص بكل طالب، ويُنفذ في مجموعات، بحيث يكون عدد الطلبة في المجموعة الواحدة خمسة.

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وشرحت الوزارة أن المخرجات المتوقعة للاختبار هي تزويد أولياء الأمور ببيانات نوعية حول مهارات اللغة التي اكتسبها أطفالهم قبل التحاقهم بالصف الأول، تساعدهم في دعم تعلّم أطفالهم والمشاركة الفعّلة في تقدم أبنائهم الأكاديمي، وتوفير بيانات دقيقة ومقارنات معيارية لمعلمي الصف الأول تساعدهم في التخطيط للتدريس لاحقاً، وبناء الخطط العلاجية والإثرائية المناسبة.

 وكذلك قياس جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال من خلال قياس أحد مخرجات هذه المرحلة، وهي مهارات اللغة العربية المكتسبة لدى الطلبة، والحصول على نقطة مرجعية معيارية حول مدى امتلاك طلبة الصف الأول مهارات اللغة العربية تساعد في إجراء المقارنات ودراسة أثر التعليم مستقبلاً. وأخيراً تزويد صانعي القرار ببيانات كمية ونوعية حول مهارات اللغة العربية لدى طلبة الصف الأول عند التحاقهم بالمدرسة تساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة.

وأكدت الوزارة أن اختبار الإمارات القياسي الأساسي هو تقييم ينفذ على نطاق وطني واسع لطلبة الصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة وفق خطة مرحلية محددة. 

إمسات
اختبار إمسات
المدارس الحكومية
المدارس الخاصة
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