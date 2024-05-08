حميم تسجل 45.2 درجة مئوية وأمطار على بعض مناطق الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض درجات الحرارة غداً مع اضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان، كما هطلت اليوم أمطار غزيرة مع رعد وبرق على السلع، ومتوسطة إلى غزيرة على جبل الظنة، ومتوسطة على الغويفات، وخفيفة إلى متوسطة على جزيرة صير بني ياس، وخفيفة على الحمرا والرويس، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبها امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، إلى هطول أمطار على بعض مناطق الدولة، ويسود طقس صحو إلى غائم جزئياً وظهور السحب وتخللها سحب ركامية مع سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الغربية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان، وتهيأت أمس فرصة تكون سحب ركامية ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها الى 40 كم/س والبحر مضطرب الموج أحياناً ويصل ارتفاع الموج 6 أقدام في عمق المناطق الغربية في الخليج العربي.

وسجلت حميم (منطقة الظفرة) أعلى درجة حرارة على الدولة أمس والتي بلغت 45.2 درجة مئوية في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود الخميس طقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار جنوباً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من15إلى25تصل إلى40كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان.

كما يتوقع المركز أن يسود الجمعة طقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار، وسرعتها من 15إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.