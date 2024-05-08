الأربعاء 8 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صقر غباش يستقبل سفير قطر

صقر غباش يستقبل سفير قطر
8 مايو 2024 19:22

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي اليوم سعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين ودور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا الوطنية وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
حميم تسجل 45.2 درجة مئوية وأمطار على بعض مناطق الدولة

ورحب معالي صقر غباش، بالسفير القطري، وأكد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين منوهاً بالعلاقات البرلمانية المتميزة بين الجانبين .

من جانبه، أكد سعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتميزها، وحرص دولة قطر على توطيد هذه العلاقات وتطويرها لتشمل مجالات أرحب وأوسع وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

المصدر: وام
صقر غباش
الإمارات
قطر
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن
علوم الدار
حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن
اليوم 19:40
مركز الفلك الدولي يرصد هلال شهر ذي القعدة 1445هـ من أبوظبي
علوم الدار
مركز الفلك الدولي يرصد هلال شهر ذي القعدة 1445هـ من أبوظبي
اليوم 19:35
صقر غباش يستقبل سفير قطر
علوم الدار
صقر غباش يستقبل سفير قطر
اليوم 19:22
برنامج أوسس التطوعي.. مسيرة حافلة في تنظيم الفعاليات الرياضية
الرياضة
برنامج أوسس التطوعي.. مسيرة حافلة في تنظيم الفعاليات الرياضية
اليوم 19:21
«القوى» يشارك في «عربية الشباب»
الرياضة
«القوى» يشارك في «عربية الشباب»
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©