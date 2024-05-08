صقر غباش يستقبل سفير قطر

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي اليوم سعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين ودور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا الوطنية وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار.

ورحب معالي صقر غباش، بالسفير القطري، وأكد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين منوهاً بالعلاقات البرلمانية المتميزة بين الجانبين .

من جانبه، أكد سعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتميزها، وحرص دولة قطر على توطيد هذه العلاقات وتطويرها لتشمل مجالات أرحب وأوسع وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.