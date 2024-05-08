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علوم الدار

«الإمارات للخدمات الصحية»: كوادرنا الطبية أثبتت كفاءتها في الميدان

«الإمارات للخدمات الصحية»: كوادرنا الطبية أثبتت كفاءتها في الميدان
8 مايو 2024 19:51

أكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تصريح صحفي اليوم، بمناسبة «يوم الإمارات الطبي» الذي يصادف 9 مايو من كل عام، أن الكوادر الطبية في المؤسسة أثبتت قدرتها وكفاءتها في ميدان العمل الطبي بإخلاص وتفان، ما أسهم في توفير خدمات طبية ذات جودة وكفاءة، وعزز من رعاية المرضى، وتقديم العلاج لهم بأقصى درجات الاحترافية لضمان توفير الخدمات الطبية النوعية والمتميزة التي تلبي احتياجات كافة المرضى وتسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية بشكل عام.

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وقال السركال:«مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أصبحت اليوم ركيزة أساسية من ركائز صياغة مستقبل الخدمات الصحية واستدامته على المستويين المحلي والعالمي. ونحن ننظر دائماً إلى المستقبل بتفاؤل وثقة، ونسعى جاهدين لتحقيق أهدافنا مواكبين في ذلك رؤية « نحن الإمارات 2031»، وماضين في تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية الصحية، وصولاً إلى المقاصد والمخرجات الكبرى بحلول مئوية الإمارات 2017».

المصدر: وام
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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