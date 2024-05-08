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علوم الدار

حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي

حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي
8 مايو 2024 20:40

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عقدناه على هامش معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي.. نتطلع لتسريع مستويات نمو قطاع السفر والسياحة في دبي من خلال تطوير أكبر مطار في العالم بقيمة 128 مليار درهم.. وخلال الاجتماع، اعتمدنا قرارات تتعلق باستراتيجية النقل التجاري 2030 وخطة انسيابية الحركة المرورية.. كما اعتمدنا التوجه الاستراتيجي لمضاعفة حجم اقتصاد مراكز البيانات 5 أضعاف.. واعتمدنا سياسة الشراكة المجتمعية في تصميم التشريعات الحكومية وتطوير الخدمات، فحكومة دبي تؤمن بأن كل مواطن ومقيم وزائر هو شريك في مسيرة نجاحات دبي».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
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