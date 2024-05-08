شخبوط بن نهيان يستقبل الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا

بحث معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة مع كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، مع جاتيتي خلال لقائه اليوم في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.. سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء الجسور وتوطيد الشراكات لتعزيز جهود دفع عجلة التنمية وازدهار الاقتصاد العالمي.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال استكشاف الفرص في تطوير البُنى التحتية في إفريقيا، وأكدا أهمية الإسهام في توفير فرص استثنائية لتعزيز نمو الاقتصاد وازدهاره في المنطقة.