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«شرطة أبوظبي» و«أدنوك للتوزيع» تُكرِّمان السائقين الملتزمين

خلال تكريم السائقين (من المصدر)
9 مايو 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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كرَّمت دورية السعادة في مديرية المرور والدوريات الأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة «أدنوك للتوزيع»، السائقين الملتزمين بقواعد المرور، ضمن فعاليات أسبوع المرور العربي، والذي يستمر لغاية 10 مايو 2024 تحت شعار «بوعينا نصل آمنين».
وأوضح المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة الإعلام الأمني، أن المبادرة تضمنت توزيع دورية السعادة هدايا وبطاقات بترول لتعبئة الوقود مقدمة من شركة أدنوك للتوزيع وتم تقديمها للسائقين الملتزمين مرورياً، إلى جانب توزيع كتيبات تتضمن باركود التوعية الرقمية حول أهمية الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق.
وحث السائقين على مواصلة الالتزام بالقيادة الآمنة في الطريق، والحرص على عدم ارتكاب المخالفات المرورية، موضحاً أن أسبوع المرور العربي يهدف إلى تحقيق السلامة، من خلال تعزيز الوعي المروري لدى الجميع بأهمية احترام وتطبيق قوانين وقواعد المرور وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.
ودعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لترسيخ الإيجابية المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق، موضحاً أن المسؤولية المجتمعية تحثنا على بذل المزيد من الجهود لتنمية الوعي المروري لدى أفراد المجتمع، وصولاً إلى تحقيق أقصى مستويات الوعي المروري حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
تحفيز
أوضح الرائد ناصر صالح بن بدوه الدرمكي، رئيس فريق دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية، أن التكريم يأتي تحفيزاً للسائقين الملتزمين مرورياً على السلوكيات المرورية الإيجابية، بما ينعكس إيجابياً على تعزيز سلامتهم في الطرقات، مؤكداً حرص «شرطة أبوظبي» على تنفيذ السياسات التي تعزز من الإيجابية المرورية، وترسيخ قيم السعادة وجودة الحياة في المجتمع.

 

شرطة أبوظبي
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أسبوع المرور العربي
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