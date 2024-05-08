نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بجوائز مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، حريصة على دعم الإبداع والمبدعين في كافة المجالات، لإيمانها بأن النهضة والازدهار لا تكتمل عناصرهما إلا من خلال الأفكار الخلاقة والرؤى المبدعة، لذا تحرص الإمارات دائما على رعاية الموهوبين في المجالات كافة.

جاء ذلك عقب تكريم معاليه الفائزين بجوائز مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والشركاء التعليميين «فان كليف آند أرابيلز» و«جلف كابيتال» و«توتال للطاقات» لعام 2023 في مجالات تصميم المجوهرات، والفنون التشكيلية، وفنون الأداء، والتصميم المستدام.

وسلّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الجوائز للفائزين، خلال حفل أقيم في مجلس معاليه، بحضور سعادة هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، إلى جانب ممثلين عن «فان كليف أند آربلز»، و«جلف كابيتال»، و«توتال للطاقات»، ونخبة من كبار المسؤولين والشركاء الثقافيين.

وشملت قائمة الفائزين كلا من بدرية عبده سالم الفائزة بمنحة التصميم بالشراكة مع «ليكول» مدرسة تصميم المجوهرات من «فان كليف آند أرابيلز»، خريجة جامعة الشارقة، وسرّاء عبد العزيز الشحي الفائزة بجائزة الفنون البصرية عن عملها «حلم صغير»، خريجة جامعة زايد، ومحمد جمعة الدرمكي وفريق عمل «رِهاب» الفائزين بجائزة الإبداع بالشراكة «جلف كابيتال»، من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وسارة علي المحمود ومريم هشام القاسم، الطالبتان في الجامعة الأميركية في الشارقة، واللتان فازتا بجائزة التصميم المستدام من «توتال» عن عملهما المدينة المؤقتة.

وثمنت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الدور الكبير الذي يؤديه الشركاء في مسيرة التعاون المستدام والسعي معاً للاحتفاء بالتميّز وتقدير المبدعين الإماراتيين والاستثمار في الشباب، من خلال جوائز المجموعة ومنحها وبرامجها السنوية للابتعاث والتدريب في أبرز دور التصميم والأزياء، بما يتيح لطلبة وخريجي الفنون والتصميم والفنانين الناشئين فرص التطوير المهني والنمو في مجالات التخصص المختلفة تمكيناً للاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية في الدولة وانسجاماً مع توجهاتها الصديقة للبيئة في عام الاستدامة.

وأكدت مدرسة «ليكول فان كليف آند أربيلز» أن منحة التصميم لإلهام وتحفيز مهارات المصممين الإماراتيين الشباب في مجال تصميم المجوهرات، وتمكينهم مهنيا تأتي إسهاما في تحفيز اقتصاد المعرفة والصناعات الثقافية والإبداعية حيث تسلط الضوء على مصممي المجوهرات الشباب الذين يتمتعون بالمواهب والإمكانات، يحصل الفائزون على التدريب والإرشاد، مما يسمح لهم بتعميق معرفتهم وإثراء مهاراتهم الحرفية.

وأكدت «جلف كابيتال» أن جائزتها للإبداع تهدف إلى تنمية مساهمة الشباب الإماراتي في الصناعات الثقافية وتشجيع الممارسة الإبداعية وتوجيههم مهنياً للتميز في مجالات فنون التعبير والتشكيل وغيرها، وتختص الجائزة في دورتها الحالية بتقدير التميز الإبداعي بين الشباب في الفنون الأدائية، في الوقت الذي تهدف جائزة الفنون البصرية التي تم إطلاقها عام 2013 إلى تمكين استدامة نمو ونهضة مشهد الفنون البصرية في الدولة عبر الإلهام والتحفيز والتوجيه المهني للفنانين الناشئين والاحتفال بهم.

كما أكدت «توتال للطاقات» أن جائزتها تسعى إلى تقدير الإمكانات الفنية ومهارات التصميم الاستثنائية لدى الكفاءات الإماراتية في مجالات التصميم الداخلي، والتصميم الصناعي والغرافيكي والهندسة المعمارية المستدامة، من خلال توفير منصة انطلاق للمصممين والمهندسين المعماريين الناشئين في جميع أنحاء دولة الإمارات.