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تفاهم بين مستشفى الإمارات الدولي و«جامعة أبوظبي»

خلال توقيع التفاهم (من المصدر)
9 مايو 2024 01:08

العين (الاتحاد)

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وقع مستشفى الإمارات الدولي في مدينة العين وجامعة أبوظبي مذكرة تفاهم في مجال الأبحاث والتعليم والرعاية الصحية، بحضور لينوس باتريك أوبيد، مدير مستشفى الإمارات الدولي، والبروفيسور غسان عواد، مستشار جامعة أبوظبي، والدكتور محمد فتيحة، مدير حرم جامعة أبوظبي في العين، إضافة إلى حضور عدد من المسؤولين في جامعة أبوظبي ومستشفى الإمارات الدولي.
وبموجب المذكرة، تعمل هاتان المؤسستان على تعزيز الشراكة والابتكار والنهوض بالمعرفة الطبية لصالح المجتمع، والتعاون المشترك في توفير فرص التطوير المهني وتحقيق منافع تساعد على تحقيق الرؤية الخاصة بكل منهما، من خلال تقديم الرعاية الصحية والبحوث والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مستشفى الإمارات
العين
جامعة أبوظبي
الرعاية الصحية
أبوظبي
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