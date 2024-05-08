تعاون بين «حمدان بن محمد الذكية» و«الإمارات للألمنيوم»

دبي (الاتحاد)

استقبلت جامعة حمدان بن محمد الذكية وفداً من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الجامعة الرامية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع قطاع الأعمال، بهدف دعم التطورات الحديثة في مجال التعليم وتحفيز الابتكار والتميز.

استعرضت الجامعة، خلال اللقاء، أهمية العمل المشترك في إرساء معايير جديدة للجودة والتميز في التعليم، مع التركيز على تطوير بيئات تعليمية ملائمة تعكس التطورات الحديثة في مجالات التعلم والتكنولوجيا. كما تم التأكيد على أن التعاون بين الجامعة والشركة سيسهم في تعزيز عجلة التطور والابتكار، وفتح آفاق جديدة للتعليم والتدريب المستدام والمتطور.

وفي هذا السياق، أكد ممثلو الجامعة والشركة أهمية بناء شراكة استراتيجية قائمة على تبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الدعم المتبادل لتحقيق أهداف مشتركة تساهم في التطوير التعليمي المستدام. ومن المتوقع أن تثمر هذه الشراكة عن برامج ومشاريع مبتكرة تعزز من جودة التعليم، وتسهم في تطوير مهارات الطلاب والمتدربين.