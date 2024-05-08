اختبار الإمارات القياسي «الأساسي» لطلبة الصف الأول مايو الجاري

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن اختبار الإمارات القياسي الأساسي سيتم تطبيقه على طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة خلال شهر مايو 2024.

وحددت الوزارة المخرجات المتوقعة من الاختبار، لافتة إلى أنه يوفر بيانات حول درجة امتلاك طلبة الصف الأول المهارات والقدرات الأساسية لتعلم اللغة والتواصل الفاعل مع الآخرين.

والاختبار عبارة عن مجموعة تقييمات إلكترونية معيارية لطلبة الصف الأول يقيس مهارات اللغة العربية المكتسَبة في مرحلة رياض الأطفال.

ويتألف الاختبار من أسئلة اختيار من متعدد، بحيث لا يتجاوز عدد بدائل السؤال ثلاثة، ويتم الدخول للاختبار من خلال رمز تفعيل خاص بكل طالب، ويُنفذ في مجموعات، بحيث يكون عدد الطلبة في المجموعة الواحدة خمسة.

وشرحت الوزارة أن المخرجات المتوقعة للاختبار هي تزويد أولياء الأمور ببيانات نوعية حول مهارات اللغة التي اكتسبها أطفالهم قبل التحاقهم بالصف الأول، تساعدهم في دعم تعلّم أطفالهم والمشاركة الفعّالة في تقدم أبنائهم الأكاديمي، وتوفير بيانات دقيقة ومقارنات معيارية لمعلمي الصف الأول تساعدهم في التخطيط للتدريس لاحقاً، وبناء الخطط العلاجية والإثرائية المناسبة.

جودة

وكذلك قياس جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال من خلال قياس أحد مخرجات هذه المرحلة، وهي مهارات اللغة العربية المكتسبة لدى الطلبة، والحصول على نقطة مرجعية معيارية حول مدى امتلاك طلبة الصف الأول مهارات اللغة العربية التي تساعد في إجراء المقارنات ودراسة أثر التعليم مستقبلاً. وأخيراً تزويد صانعي القرار ببيانات كمية ونوعية حول مهارات اللغة العربية لدى طلبة الصف الأول عند التحاقهم بالمدرسة تساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة.

وأكدت الوزارة أن اختبار الإمارات القياسي الأساسي هو تقييم ينفذ على نطاق وطني واسع لطلبة الصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة، وفق خطة مرحلية محددة.