وفد من جامعة الإمارات يشارك في برنامج تدريبي في السنغال

العين (الاتحاد)

شارك وفد من جامعة الإمارات في البرنامج التدريبي، «تمكين المرأة في أفضل الممارسات الزراعية المستدامة في المناطق الريفية في السنغال» في جامعة جاستون بيرجر، وذلك ضمن مبادرة سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في القطاع الزراعي، وفي إطار برنامج «جامعة الإمارات للتعاون في البحث العلمي في المجال الزراعي».

وأوضح الدكتور أحمد مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: «في إطار الشراكة الاستراتيجية الدولية، وبهدف الحدّ من الآثار المترتبة عن التغير المناخي، وتمكين النساء والفتيات وتعزيز الأمن الغذائي، وتماشياً مع الأولويات، التي تركز عليها سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في أفريقيا ضمن «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في القطاع الزراعي»، انضمت جامعة الإمارات بعد الإعلان عن المرحلة الأولى من المبادرة بإطلاق برنامج «جامعة الإمارات للتعاون في البحث العلمي في المجال الزراعي» مع كل من: «جامعة جاستون بيرجر في السنغال» و«جامعة هيرمايا في إثيوبيا»، ويهدف البرنامج إلى إعداد دراسات وبحوث لدعم المرأة الريفية، بصفتها منتجاً يلعب دوراً مهماً في التنمية الزراعية، وستركز الجامعة على المواضيع المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، التي تتمثل بالهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، والهدف الخامس: التوازن بين الجنسين، والهدف الثالث عشر: وهو العمل المناخي».

وأضاف: «تمّ اختيار خمسة مشاريع للتعاون البحثي والعلمي بين جامعة الإمارات، وجامعة جاستون بيرجر في السنغال، وجامعة هيرمايا في إثيوبيا، لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة ذات الصلة بتحقيق الأمن الغذائي، وتمكين المرأة الأفريقية في أفضل الممارسات الزراعية المستدامة في المناطق الريفية».

وذكر أن البرنامج يسعى إلى تطوير التعاون البحثي لدعم المرأة الأفريقية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للعديد من التحديات، التي تواجه المجال الزراعي، وزيادة وعي النساء الأفريقيات، وتعزيز أفضل الممارسات الزراعية لتحقيق الاستدامة الزراعية، واستكشاف وتنفيذ أفكار الطلاب للزراعة المرنة والمستدامة في ظل الموارد المحدودة، وسيستغرق البرنامج 9 أشهر، وسيتمّ الإشراف على تنفيذه بالتعاون مع الجامعات الرائدة في كلٍّ من السنغال وإثيوبيا.

تعاون

أشار الدكتور محمد اليافعي- عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة، إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي في المجال الزراعي والطب البيطري، حيث استمر لمدة 3 أيام، للفترة من 5- 8 مايو الجاري 2024، وتناول العديد من الموضوعات والمحاور.

