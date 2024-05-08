«يوم مفتوح» لاستكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أكد ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن لـ«الاتحاد»، أن الصندوق أكمل استعداداته لتنظيم اليوم المفتوح في 22 من مايو الجاري، وهي مناسبة كبرى ينظمها الصندوق بشكل سنوي بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية، وبرعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

وأوضح القرقاوي، أن اليوم المفتوح يركز على إبراز أهمية العلاقة بين الإبداع والابتكار وتحفيز طلاب المدارس والجامعات والشباب بشكل عام وتفعيل قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات بشكل خاص، منوهاً أن محاور الدورة الجديدة تتركز على «استكشافات الذكاء الاصطناعي: الابتكارات، التطبيقات، وآفاق المستقبل»، والذي سيتم تنظيمه في منتجع السعديات بأبوظبي.

وأكد القرقاوي أن الحدث يسعى إلى استكشاف القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي وتأثيرها على مستقبل العمل، وكيفية التعامل الإيجابي في مواجهة الاتجاهات والتطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك لتشكيل رؤى واضحة حول كيفية تشكيل هذه التطورات لصناعات الغد ومشهد العمل في المستقبل، وكيف يستعد له الشباب، ناهيك عن المشاركة في مناقشات حول الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، مع التصدي للتحديات التي يطرحها للقوى العاملة، واكتشاف استراتيجيات لإعداد الطلاب بفعالية لمستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي من خلال التعليم، والعمل على فهم لماذا الاكتشاف المبكر للذكاء الاصطناعي باعتباره أمر أساسي لازدهار الطلاب في عصر الرقمي المتطور، وتعلم كيف يمكننا تزويد الجيل القادم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتنقل والنجاح.

وأضاف القرقاوي: أن الصندوق سيظل حريصاً على التركيز على تشجيع اعتماد حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة داخل المجتمعات والإعدادات التعليمية، يهدف اليوم إلى إلهام وتمكين الحضور، حيث سيتاح للمشاركين الفرصة لحضور محاضرات مثيرة للاهتمام من قبل خبراء وممثلين عن الصناعة، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية تغطي جوانب مختلفة من الذكاء الاصطناعي واستكشاف عروض خاصة تضم مشاريع للطلاب من المدارس والجامعات في الإمارات، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي للخير الى جانب تعلم تأثير الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من المجالات، بما في ذلك النقل، التعليم، والطب، من خلال عروض تقدمها كيانات الإمارات.