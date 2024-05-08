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«إقامة دبي» تحتفي بقطاعاتها المتصدرة لمُؤشرات نتائج السعادة

المري خلال تكريم المتميزين (من المصدر)
9 مايو 2024 01:08

 دبي (الاتحاد)

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أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي عن المراكز الأولى للقطاعات الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، ضمن مؤشر نتائج استطلاع السعادة الوظيفية للعام 2024 وفق دراسة المجلس التنفيذي، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة العامة بمختلف قطاعاتها نحو تعزيز بيئة العمل للموظفين.
جاء الكشف عن نتائج مُؤشرات السعادة الوظيفية وفق دراسة المجلس التنفيذي خلال حفلٍ نظمته إقامة دبي في مقرها الرئيسي بحُضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي، ومُشاركة مُساعدي المدير ومُديري الإدارات وعدد من كبار الضُباط والموظفين، حيث تم تكريم القطاعات التي حققت أعلى مُستويات السعادة بين موظفيها.
وأعرب الفريق محمد أحمد المري عن سعادته بالنتائج المذهلة لاستطلاع السعادة الوظيفية التي تعكس مدى رضا الكوادر البشرية، وتُترجم التزام الإدارة العامة بتوفير بيئة عملٍ إيجابية ومُحفّزة لموظفيها، بما يُواكب رؤية القيادة الرشيدة وينسجم مع توجيهاتها بضرورة تعزيز الرفاهية والسعادة لجميع سُكان دبي.

إقامة دبي
دبي
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
محمد أحمد المري
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