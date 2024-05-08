«الإمارات لرعاية الموهوبين» تناقش برنامجها للاحتفال باليوبيل الفضي

دبي(الاتحاد)

بتوجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ترأس ميرزا الصايغ، عضو مجلس الإدارة، اجتماع الجمعية الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة المكون من منيرة صفر، أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، أمين الصندوق، والدكتور شافع النيادي، والدكتورة ديالا إبراهيم، واللواء وليد المناعي، مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد زيد عبدالسلام الصابوني، المستشار الإعلامي لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

وشهد خلال الاجتماع اعتماد المحضر السابق لاجتماع الجمعية، ومناقشة الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الفضي للجمعية واقتراح أن يقام في أكتوبر المقبل.

وناقش الاجتماع الاستعدادات للاحتفال بيوم الموهوب الإماراتي، ومشاركة الجهات الحكومية والخاصة بالدولة في هذا الحدث الاستثنائي الذي يقام بالتزامن مع يوم ميلاد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات الواردة من جهات حكومية لتوقيع مذكرات تفاهم، ومنها وزارة الاقتصاد، كما وتم مناقشة رسالة الوزارة بشأن تسجيل الجمعية كعضو مراقب في الوايبو «WIPO» المنظمة العالمية للملكية الفكرية.