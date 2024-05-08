«مواصلات رأس الخيمة» توقع مذكرة تفاهم لتوفير وسائل نقل جوية مستدامة

رأس الخيمة (وام)

وقعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، مذكرة تفاهم مع كل من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وسكاي بورتس إنفراستركتشر «سكاي بورتس»، الشركة المتخصصة في مجال توفير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي المتطور وتطوير وتشغيل حلول مطارات طائرات الإقلاع والهبوط العمودي.

وتمثل مذكرة التفاهم بداية شراكة مميزة في مجال السياحة المستدامة من خلال توفير عمليات التنقل الجوي الكهربائي، حيث ستركز سكاي بورتس على تطوير شبكة من مطارات طائرات الإقلاع والهبوط العمودي لربط الوجهات السياحية الرئيسية في الإمارة، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لهيئة رأس الخيمة للمواصلات 2030 ورؤية رأس الخيمة 2030 وهدفها الاستراتيجي المتمثل في ترسيخ مكانتها كوجهة المستقبل.

وبموجب الشراكة، تعمل هيئة رأس الخيمة للمواصلات وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وسكاي بورتس بشكل تعاوني على تصميم وتطوير وتشغيل أول نظام تاكسي طائر كهربائي بتقنية الإقلاع والهبوط العمودي «eVTOL» في رأس الخيمة، ومن المقرر أن يبدأ عمله بحلول العام 2027.

ويشهد هذا المشروع المبتكر دمج مطارات الإقلاع والهبوط العمودي في جميع أنحاء الإمارة مع شبكة النقل الحالية التابعة لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، ما يضمن التنقل السريع والمريح الخالي من الانبعاثات إلى الوجهات السياحية والمناطق الأشهر في رأس الخيمة، بما في ذلك جزيرة المرجان والجزيرة الحمراء وجبل جيس أعلى قمة في دولة الإمارات. وسيتمكن السائحون والمقيمون الذين يزورون هذه الوجهات السياحية من توفير الكثير من الوقت المستهلك في التنقل من خلال استخدام هذه الخدمة، فعلى سبيل المثال يستغرق السفر من جزيرة المرجان إلى جبل جيس حوالي 70 دقيقة بالمركبة، فيما ستعمل خدمات التاكسي الطائر الكهربائي على تقليل وقت الرحلة إلى أقل من 20 دقيقة. وسيعزز هذا المشروع الجديد التحول في وسائل النقل في رأس الخيمة، مع دعم هدفها المتمثل في استقبال 3.5 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2030.

وتؤكد الإمارة التزامها بالحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، من خلال توفير خيارات النقل الخالية من الانبعاثات والتي تتوافق مع نهج سكاي بورتس، والذي يركز على العمل مع شبكات النقل العام الحالية بشكل متكامل لتعزيز وسائل التنقل الأكثر استدامة.

وتلبي هذه المبادرة الحاجة الملحة إلى توفير حلول مبتكرة للحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن وسائل النقل البري الذي يعد مسؤولاً عن 40 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع السفر والسياحة، وفقاً لتقارير المجلس العالمي للسفر والسياحة، فيما ستوفر المبادرة فرصاً مستقبلية للتكامل مع شبكات التاكسي الطائر الكهربائي في جميع أنحاء الدولة.

وقال المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، إن هذه الشراكة تمثل خطوة كبيرة ضمن جهود الهيئة لتحويل منظومة النقل في رأس الخيمة، موضحاً أن طرح هذا النظام الجوي الكهربائي يتيح نقل السياح بسهولة إلى وجهاتنا السياحية، إلى جانب تعزيز المسار المستقبلي لإمارتنا نحو تحقيق الاستدامة، فضلاً عن سهولة التنقل مع تقليل تأثيرنا البيئي من أجل بناء مستقبل أكثر صداقة للبيئة في رأس الخيمة، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة 2030.

الهدف

من جانبه، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إن الهدف خلال العامين المقبلين يتمثل في إنشاء البنية التحتية والمرافق اللازمة لنظام نقل يعمل بالطاقة الكهربائية تلبي متطلبات زوار رأس الخيمة لتحقيق السياحة المستدامة.

تعاون

أوضح دنكان ووكر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سكاي بورتس، أن التعاون مع مؤسسات النقل والسياحة الرائدة في رأس الخيمة لإطلاق خدمات التاكسي الطائر الكهربائي في الإمارة، يؤكد التزام الشركة بتوفير بنية تحتية أساسية للطيران الخالي من الانبعاثات في جميع أنحاء الدولة.