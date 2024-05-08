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أمطار على مناطق بالدولة

أمطار على مناطق بالدولة
9 مايو 2024 01:09

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض درجات الحرارة اليوم وغداً، مع اضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان، كما هطلت أمس أمطار غزيرة مع رعد وبرق على السلع، ومتوسطة إلى غزيرة على جبل الظنة، ومتوسطة على الغويفات، وخفيفة إلى متوسطة على جزيرة صير بني ياس، وخفيفة على الحمرا والرويس، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى هطول أمطار على بعض مناطق الدولة، وساد طقس صحو إلى غائم جزئياً وظهور للسحب وتخللها سحب ركامية مع  سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الغربية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية وقد يصاحبها سقوط أمطار جنوباً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
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