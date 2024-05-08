«بلدية أبوظبي» تنفذ فعالية للحفاظ على المظهر العام في الختم

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء: مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي- مدرسة الختم بنين، وشركة الخليج للخرسانة الجاهزة، فعالية استهدفت الحفاظ على المظهر الحضاري، والتخلص من الظواهر السلبية، ومشوهات المظهر العام، وذلك في مدينة الختم.

وتأتي الفعالية تأكيداً لسعي بلدية مدينة أبوظبي نحو تعزيز المسؤولية المجتمعية بشأن أهمية الحفاظ على المظهر الجمالي المتميز لمدينة أبوظبي وضواحيها، ومواجهة الظواهر السلبية، والتخلص من جميع أنواع مشوهات المظهر العام، وذلك بمشاركة مجتمعية فعالة، حيث تستهدف هذه الحملة ترسيخ جهود البلدية المتواصلة للحفاظ على صحة، وسلامة المجتمع، والبيئة، وتعزيز جودة الحياة.

وتضمنت الفعالية - التي استمرت أربعة أيام متواصلة - الأنشطة التالية: (تدوير المواد، فعاليات الاستدامة، فعاليات المظهر العام - فعاليات الزراعة - العلم الأخضر - العلم الأزرق)، بالإضافة إلى أنشطة ميدانية شملت:إزالة الكتابة عن جدران مبنى مدرسة الختم، وزراعة شتلات من الزهور في حديقة الختم، وتنظيف مرفق عام. يذكر أن مبادرة «أبوظبي جميلة» هي مبادرة أطلقتها بلدية مدينة أبوظبي مؤخراً وتندرج تحتها جميع الفعاليات التي تختص بالعناية بالمظهر العام والجمالي في أبوظبي وضواحيها.