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علوم الدار

يوسف السركال: إنجازات كوادرنا تتسم بالابتكار والتميز

يوسف السركال
9 مايو 2024 01:09

دبي (الاتحاد)

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قال الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمناسبة يوم الإمارات الطبي الذي يوافق 9 مايو من كل عام: «في هذا اليوم نستذكر الإنجازات الطبية العظيمة التي حققتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بكوكبة من كوادرها البشرية، التي أثبتت قدرتها وكفاءتها، وترجمتها في ميدان العمل الطبي بإخلاصها وتفانيها، ولا يمكن التحدث عن الإنجازات الطبية، أو عن تطور الخدمات الصحية دون الإشارة إلى دورهم، فهم عماد هذا القطاع وروحه الحية، وتضحياتهم اليومية وتفانيهم في العمل يمثلان العنصر الأساسي في توفير الخدمات الطبية ذات الجودة والكفاءة، وهم الذين يعملون باجتهاد وتفان لرعاية المرضى وتقديم العلاج بأقصى درجات الاحترافية والرعاية الشخصية، لضمان توفير الخدمات الطبية النوعية والمتميزة التي تلبي احتياجات المرضى، وتسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية بشكل عام».
وأضاف: «وفي هذا اليوم أتوجه لرأس مالنا البشري بجزيل الشكر والتقدير على جهودهم وتفانيهم وإخلاصهم، وكفاءتهم ومساعيهم الدؤوبة في تلبية واجبهم الإنساني في مختلف الظروف والتحديات، إذ إن الإنجازات التي تحققت تحمل على يدهم بصمة الابتكار والتميز، وتعكس التزامنا كمؤسسة بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، فالمؤسسة اليوم أصبحت ركيزة أساسية من ركائز صياغة مستقبل الخدمات الصحية واستدامته على المستويين المحلي والعالمي، وبناء على ذلك نحن ننظر دائماً إلى المستقبل بتفاؤل وثقة، ونسعى جاهدين لتحقيق أهدافنا مواكبين في ذلك رؤية نحن الإمارات 2031، وماضين في تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية الصحية، وصولاً إلى المقاصد والمخرجات الكبرى بحلول مئوية الإمارات 2071».

يوسف السركال
دبي
يوم الإمارات الطبي
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الرعاية الصحية
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