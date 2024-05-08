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علوم الدار

«الإمارات للإعلام» و«Google» للأخبار يختتمان برنامج تدريب قيادات إعلامية

الاستثمار في مهارات الكوادر الإعلامية وتطوير قدراتها (من المصدر)
9 مايو 2024 01:09

دبي (الاتحاد)

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اختتم مجلس الإمارات للإعلام، وشركة Google المرحلة الأولى من برنامج «تدريب القيادات الإعلامية»، الذي عقد في المقر الإقليمي لشركة Google بمدينة دبي للإعلام، بالشراكة مع مبادرة Google للأخبار وشركة (Upskill Digital)، بحضور أكثر من 50 قيادياً وصحفياً من المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية.
وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أهمية الاستثمار في مهارات الكوادر الإعلامية وتطوير قدراتها، لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.
وقال الشحي: «يسرنا التعاون مع Google للأخبار في تنظيم ورشة عمل تهدف إلى تمكين القيادات الإعلامية في الإمارات بمهارات جديدة تدعم مسيرتهم المهنية، وتساهم في تطوير المؤسسات الإعلامية وتعزيز قدرتها على المنافسة العالمية».
وأشار إلى أن هذه الورشة تمثل الخطوة الأولى في التعاون مع «شركة غوغل» وستتبعها سلسلة من ورش العمل حول استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في غرف الأخبار، واستراتيجية إنشاء الفيديوهات لصناع المحتوى، وغيرها من المهارات الرقمية الجديدة التي تدعم العاملين في قطاع الإعلام وتسهم في تعزيز إنتاجيتهم وكفاءتهم.
وأوضح الشحي التزام مجلس الإمارات للإعلام بدعم برامج تطوير الكوادر الإعلامية، بما يتماشى مع رؤية المجلس في تمكين نمو وازدهار صناعة الإعلام، وترسيخ مكانة دولة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية.
وقال مازن صباغ، مدير شراكات الأخبار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Google:
«سعداء بعقد هذه الدورة التدريبية التي تسهم في تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الإخبارية في دولة الإمارات، بالتعاون مع مجلس الإمارات للإعلام. تدعم Google منذ فترة طويلة الصحفيين وناشري الأخبار والشركات الإخبارية الناشئة في المنطقة من خلال برامج تدريبية وتمويلية متخصصة، ونحن ملتزمون ببذل المزيد من الجهود لدعم التحول الرقمي والابتكار في صناعة الأخبار المحلية».
وشهدت الورشة التي قدمها خبراء من مبادرة Google للأخبار، و(Upskill Digital)، لعدد من القيادات الإعلامية في الدولة، إلقاء الضوء على عدد من المحاور المهمة، مثل كيفية استقطاب وسائل الإعلام للجمهور المستهدف، وقياس الأثر، وزيادة جمهور الأخبار على منصة يوتيوب، وتنمية الإيرادات، واستعراض أفضل الممارسات لتطوير النشرات الإخبارية باستخدام إحصاءات غوغل، إضافة إلى طرق وأساليب تطوير مهارات التحرير والنشر في العالم الرقمي باستخدام التقنيات المختلفة، بهدف تعزيز مهارات القيادات الإعلامية باستخدام منتجات وأدوات Google المفيدة للإعلاميين.

مجلس الإمارات للإعلام
جوجل
الإمارات
القيادات الإعلامية
الذكاء الاصطناعي
التحول الرقمي
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