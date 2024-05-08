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إطلاق منصة متكاملة لإدارة فعاليات أجندة أبوظبي

إطلاق منصة متكاملة لإدارة فعاليات أجندة أبوظبي
9 مايو 2024 01:09

أبوظبي (وام)

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أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، «منصة إدارة فعاليات أجندة أبوظبي»، التي تشكّل مصدراً موحّداً ومتكاملاً، يزوّد الشركاء بمعلومات موثوقة ودقيقة عن جميع الفعاليات المُقامة في الإمارة. وتدعم المنصة قدرة منظمي الفعاليات والموردين والجهات المعنية على استشراف مستقبل القطاع، واتخاذ قرارات تستند إلى رؤى واضحة، واستكشاف فرص الشراكات المناسبة لهم بالاعتماد على ما توفره من بيانات شاملة ضمن منظومة تتميز بالمرونة وسهولة الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
وتتيح المنصة المجال أمام الشركاء لتقديم آرائهم وأفكارهم إلى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ما يضمن تبني أرقى مستويات الجودة والتميز وفق أحدث المعايير العالمية لتنظيم الفعاليات.
وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركاء من اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على معلومات دقيقة، والتخطيط بكفاءة لمشاريعهم وأعمالهم عبر توفير مصدر شامل وموحد يجمع كافة البيانات الخاصة بالفعاليات».
وتعتبر أجندة فعاليات أبوظبي ركيزة أساسية لاستقطاب السياحة الداخلية والعالمية إلى الإمارة. واستضافت أبوظبي خلال العام الماضي ما يزيد على 150 حدثاً متنوعاً في مجالات الثقافة والترفيه والموسيقى والرياضة، مرسخة مكانتها وجهة مفضلة تلبي تطلعات الزوار من مختلف أنحاء العالم.

دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
أجندة أبوظبي
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