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سعود بن صقر ومحمد الشرقي يعزيان سيف الشعفار في وفاة زوجته

سعود بن صقر خلال تقديم التعازي (الصور من وام)
9 مايو 2024 01:09

دبي (وام)
قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية الأسبق، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.
وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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كما قدم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية الأسبق، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة، عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

سعود بن صقر القاسمي
محمد الشرقي
سيف الشعفار
دبي
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