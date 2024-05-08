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علوم الدار

الإمارات تُحذِّر من عواقب التصعيد العسكري في غزة

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني (رويترز)
9 مايو 2024 01:12

أبوظبي (وام) 

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أدانت الإمارات بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية وسيطرتها على معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة، محذرة من عواقب التصعيد العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، وباستفحال المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع، وشددت على ضرورة عدم تعريض تدفق المساعدات الإنسانية لأي مخاطر أو عوائق تحد من وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان في قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها إدانة دولة الإمارات الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق، ولأي ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.
كما دعت المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود بدون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنّب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.
وأشادت الوزارة بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة لوقف إطلاق النار، معربة عن أملها بأن تسفر عن تهدئة تقود لإنهاء الحرب بما يجنب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة، وبما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.
وجدّدت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعي إلى العودة للمفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددة على الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل، وإنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين، وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ومن دون عوائق.
وأمس الأول، أعلن الجيش الإسرائيلي «السيطرة العملياتية» على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، بعد ساعات من إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين.
إلى ذلك، ترأست دولة الإمارات، أمس، اجتماع المجموعة العربية الأول لهذا الشهر، بصفتها رئيسة المجموعة لشهر مايو.
وناقشت المجموعة الدورة المستأنفة العاشرة الطارئة للجمعية العامة، والمزمع عقدها في 10 مايو، دعماً لطلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وبحثت المجموعة أيضاً آخر التطورات، والجهود المبذولة، من أجل إنهاء الحرب الكارثية على غزة.

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