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علوم الدار

بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم 15 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الفيضانات في كينيا

بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم 15 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الفيضانات في كينيا
9 مايو 2024 00:36

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خصصت دولة الإمارات مبلغ 15 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الفيضانات وتداعيات الأمطار الغزيرة التي اجتاحت كينيا، وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص ونزوح الآلاف من السكان وتدمير في البنى التحتية، مثل الطرق والجسور والمنازل والمرافق الصحية والأراضي الزراعية خاصة مناطق شمالي العاصمة «نيروبي».

وصرح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، بأن دولة الإمارات تحرص دائما في ظل توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» على تلبية النداءات الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي وفق استجابات عاجلة تستهدف حماية الحياة وحشد الجهود الإنسانية لمساعدة الضعفاء والمنكوبين أينما كانوا، وذلك في ضوء ما يشهده العالم حاليا من تغيرات حادة تتعلق بالآثار المناخية والبيئية وما يترتب عليها من كوارث طبيعية تستلزم حشد كافة الجهود الدولية الإنسانية لمساندة الدول والمجتمعات المحتاجة.

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وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة: استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، قدمت دولة الإمارات هذا الدعم والذي يأتي في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، وضمن تضامن دولة الإمارات مع كينيا والوقوف إلى جانبها للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخراً، والمساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية لشعب كينيا الصديق، انطلاقاً من الدور الإنساني والتنموي لدولة الإمارات في تقديم الإغاثة العاجلة للدول الصديقة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.

وأعرب معاليه عن خالص التعازي والتضامن مع جمهورية كينيا وشعبها الصديق، والمواساة لأهالي وذوي ضحايا الفيضانات، والشفاء العاجل لكافة المصابين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
كينيا
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