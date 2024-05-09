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علوم الدار

أقل درجة حرارة في الإمارات

"الأرصاد"
9 مايو 2024 08:56

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، اليوم.

وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم 19.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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