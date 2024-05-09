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علوم الدار

الإمارات ومصر تعززان التعاون في مجال الرقابة والنزاهة

الإمارات ومصر تعززان التعاون في مجال الرقابة والنزاهة
9 مايو 2024 15:06

زار وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص جمهورية مصر العربية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الرقابة والنزاهة.

شهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية البارزة مع الجانب المصري، حيث عقد معالي رئيس الجهاز اجتماعاً ثنائياً مع معالي عمرو عادل حسنى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية لبحث استخدام التقنيات المتقدمة مثل البنية التحتية المعلوماتية والذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد.

تناول الاجتماع الدور الحيوي الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كذراع تدريبي ومعرفي لهيئة الرقابة الإدارية في مصر بمجال بناء القدرات وتطوير المهارات لأعضاء الهيئة والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات المحلية والدولية المعنية بتطبيق القانون.

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وخلال اللقاء، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الصلة وتبادل المعارف والخبرات بشأن أفضل المعايير والممارسات والإجراءات الوطنية التي يطبقها الطرفان لبناء القدرات والمهارات في مجالات منع ومكافحة الفساد.

كما التقى معالي رئيس الجهاز معالي المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصرية، وتباحث الطرفان في بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العمل في منظمة الانتوساي خلال السنوات الثلاث القادمة تحت رئاسة جمهورية مصر العربية من عام 2025 وحتى 2028.

وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الانتوساي، والمنتظر عقده خلال أكتوبر القادم بالقاهرة.

المصدر: وام
مصر
الإمارات
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