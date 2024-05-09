الأمن السيبراني يوصي بضرورة التحديث الأمني لمتصفح كروم

أوصى مجلس الأمن السيبراني، الجمهور، بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بالأجهزة إلى أحدث إصدار من قبل شركة جوجل.
وأصدرت شركة جوجل مؤخرًا، تحديثات أمنية لمتصفح كروم لسد عدة ثغرات أمنية شديدة الخطورة. وفق الحساب الرسمي لمجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة على منصة إكس.
أصدرت شركة جوجل مؤخرًا، تحديثات أمنية لمتصفح كروم لسد عدة ثغرات أمنية شديدة الخطورة، لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل شركة جوجل.— Cyber Security Council (@cscgovae) May 9, 2024
Google released security updates to address multiple high-severity vulnerabilities in the… pic.twitter.com/nJOQHgRgWo