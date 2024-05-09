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علوم الدار

الأمن السيبراني يوصي بضرورة التحديث الأمني لمتصفح كروم

مجلس الأمن السيبراني يوصي بضرورة تحديث متصفح «جوجل كروم»لسد عدة ثغرات أمنية
9 مايو 2024 14:31

أوصى مجلس الأمن السيبراني، الجمهور، بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بالأجهزة إلى أحدث إصدار من قبل شركة جوجل.

وأصدرت شركة جوجل مؤخرًا، تحديثات أمنية لمتصفح كروم لسد عدة ثغرات أمنية شديدة الخطورة. وفق الحساب الرسمي لمجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس الأمن السيبراني
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