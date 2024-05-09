الأمن السيبراني يوصي بضرورة التحديث الأمني لمتصفح كروم

أوصى مجلس الأمن السيبراني، الجمهور، بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بالأجهزة إلى أحدث إصدار من قبل شركة جوجل.

وأصدرت شركة جوجل مؤخرًا، تحديثات أمنية لمتصفح كروم لسد عدة ثغرات أمنية شديدة الخطورة. وفق الحساب الرسمي لمجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة على منصة إكس.