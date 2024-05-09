بلاستيك صديق للبيئة لتثبيت تربة «ربدان»

أبوظبي (الاتحاد)

استخدمت بلدية مدينة أبوظبي مادة مشتقة من البلاستيك لتثبيت التربة في منطقة ربدان بأبوظبي، في تجربة تستهدف رفع كفاءة المواد المستخدمة بالمشاريع التشغيلية، وتقليل تكاليف الصيانة وتطبيق معايير الاستدامة، دون الحاجة للقيام بأعمال إنشائية،

وباستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة. والمادة المستخدمة كيميائية ذات أساس مائي وخالية من جميع المعادن الثقيلة ومن المواد المسممة للتربة وصديقة للبيئة، ويتم تخفيفها بالماء، وتقوم بعمل ربط قوي بين جزيئات الرمال، لإضافة عنصر جمالي للمسطحات الخضراء القائمة.