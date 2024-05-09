الجمعة 10 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نظام مركزي متقدم للتحقيق والتقاضي «عن بُعد» في دبي

نظام مركزي متقدم للتحقيق والتقاضي «عن بُعد» في دبي
10 مايو 2024 01:21

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
هزاع بن سلطان.. رحيل «فارس الإنجازات الرياضية»
هزاع بن زايد ناعياً هزاع بن سلطان بن زايد: من خيرة شباب الإمارات

وقّعت النيابة العامة بدبي، اتفاقية مع شركة «إي آند إنتربرايز» لتنفيذ مشروع للحلول الرقمية، هدفه إيجاد منظومة ذكية رقمية موثوقة للتحقيق والتقاضي عن بُعد، تُعد الأولى من نوعها عالمياً، وتديرها النيابة العامة من خلال غرفة عمليات مركزية عالية التقنية، ترتبط عملياتها بشركائها المعنيين في كل من محاكم دبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
ويأتي المشروع في إطار تطوير المنظومة القضائية وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية بما يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تعزيز النظام القضائي في دبي ليكون الأسرع والأفضل عالمياً.
وقّع المذكرة المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس فريق مشروع منظومة التحقيق والتقاضي عن بُعد، وسلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند إنتربرايز».
ويتطّلع الطرفان بموجب الاتفاقية إلى تنفيذ نظام مركزي للتحقيق والدعاوى عن بُعد، يتم تصميمه خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالمشروع. وستوفر المنصة المتطورة للأطراف المعنية حلاً قضائياً موحداً للخدمة التي يمكن الوصول إليها عن بُعد لحل الخلافات والنزاعات، وتشمل ميزات النظام الرئيسة قدرات التخزين والأرشفة المركزية وجدولة المقابلات عن بُعد، فضلاً عن القدرة على حجز غرف في مواقع مختلفة مثل مراكز الشرطة والمحاكم وغرف التحقيق للنيابة العامة.
وصُمم النظام لتسهيل وتبسيط التواصل بين وكلاء النيابة والمحامين والمترجمين والشهود وغيرهم من الأطراف المعنية، مع ضمان توفير اتصال مرئي ومسموع وعالي الجودة مع الحفاظ على السرية والخصوصية.
وقال الدكتور علي حميد بن خاتم: بدأنا أولى مراحل تنفيذ المشروع الذي يُعد الأول من نوعه في العالم كنظام رائد في القطاع القضائي والعدلي، وهو نظام تقني ذكي ومتكامل يربط بين الشركاء الاستراتيجيين، وتتولى النيابة العامة إدارته من خلال غرفة عمليات رئيسة لمراقبة وإدارة وتنظيم وتسجيل العمليات واتخاذ القرارات السريعة وضمان توافق جميع أنشطة الأطراف المعنية مع أهداف المشروع الذي يعد خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات وتحسين عملية جمع البيانات وإعداد الإحصائيات المهمة، على سبيل المثال لا الحصر، حصر عدد القضايا التي جرى فيها التحقيق عن بعد ومدة التحقيق.
وأوضح ابن خاتم أن غرفة العمليات المركزية يمكنها تنظيم عملية التحقيق بناء على جدولة المواعيد التي يضعها وكيل النيابة، والتي تظهر في غرفة العمليات، وبعدها يتم التنسيق مع الأطراف المعنيين، ويجري الأمر ذاته كذلك مع المحكمة من خلال جدولة الجلسات والتنسيق مع الشركاء من الشرطة والقضاة ووكلاء النيابة، حيث يمكن الدخول على النظام مباشرة وإتاحة رابط للدخول المباشر للأطراف الخارجيين.

التقاضي عن بعد
دبي
التقاضي بمحاكم دبي
الإمارات
نيابة دبي
نيابة دبي العامة
آخر الأخبار
5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري
الأخبار العالمية
5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري
10 مايو 2024
الحوثيون لجؤوا إلى تجنيد الأطفال وتحويل المدارس إلى معسكرات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» تواصل تجريفها الممنهج للنظام التعليمي
10 مايو 2024
بوتين يلقي خطاباً خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: نبذل قصارى جهدنا لمنع نشوب صراع عالمي
10 مايو 2024
مخيم للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي في رفح
10 مايو 2024
بايدن يلقي خطاباً في مركز iMet بكلية Gateway التقنية في ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
600 مليون دولار إنفاق متوقع لحملتيْ بايدن وترامب على «منصات التواصل»
10 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©