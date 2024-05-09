الجمعة 10 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خطة تشغيلية لإصلاح الأضرار على الطرق المتأثرة بالأمطار

سهيل المزروعي يتفقد أحد السدود (من المصدر)
10 مايو 2024 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
هزاع بن سلطان.. رحيل «فارس الإنجازات الرياضية»
هزاع بن زايد ناعياً هزاع بن سلطان بن زايد: من خيرة شباب الإمارات

تفقد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال جولة ميدانية، عدداً من المناطق المتأثرة والسدود في الساحل الشرقي جراء مياه الأمطار غير المسبوقة التي شهدتها الدولة مؤخراً، وذلك بهدف الوقوف على سير العمل في إعادة تأهيلها والتأكد من كفاءة وسلامة أداء السدود.
وتفقد معاليه سير العمل في صيانة عدد من المشاريع المتضررة، لا سيما الطرق الاتحادية، والتي باشرت الوزارة بتنفيذها بشكل فوري عقب الحالة الجوية التي شهدتها الدولة، ووجه بضرورة صيانة المشاريع ورفع كفاءتها بطريقة حديثة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات وتقليل الأضرار التي قد تسببها مياه الأمطار لاحقاً، وإيجاد حلول عملية ومستدامة لضمان كفاءة البنية التحتية في ظل الظروف الطارئة، كما اطلع على مشروع حماية القطوعات الصخرية والذي يعتبر أحد الحلول الجذرية والدائمة للأضرار الناتجة عن الأمطار، مؤكداً أهميتها في حماية الطرق الاتحادية الحيوية في الساحل الشرقي.
رافق معاليه خلال الجولة الميدانية، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والطرق، والمهندس محمد الميل، الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية، والمهندس يوسف عبدالله، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية.
وأوضح معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن العمل جارٍ، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على إعداد دراسات مفصلة وشاملة لحاجة السدود والقنوات المائية للتوسعة والتطوير، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز مقاومتها للسيول والأمطار بما يشمل زيادة سعة السدود لتستوعب كميات أكبر من المياه، بحيث تكون جاهزة لأي مستجدات مستقبلية، وبما يسهم في احتواء الحالات الجوية المتشابهة التي قد تحدث مستقبلاً.
وأكد معاليه أن الوزارة وضعت خطة تشغيلية متكاملة لإصلاح الأضرار على شبكة الطرق الاتحادية كافة مع الإجراءات الوقائية بما يضمن ديمومة شبكات صرف مياه الأمطار وضمان جاهزيتها الدائمة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بشكل حثيث للبحث في الحلول التي من شأنها الحد من الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، وتقديم الدعم والمساعدة للجهات ذات العلاقة بالحكومات المحلية بهدف تعزيز ودعم منظومة البنية التحتية.
في نهاية الجولة، أكد معاليه أهمية تحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية والعمل المشترك من أجل التخطيط المستقبلي لمنع أو تقليل تأثير مثل هذه الحوادث، وبما يضمن كفاءة البنية التحتية والسدود، وقدرتها على التعامل مع الحالات الطارئة التي قد تحدث مستقبلاً، معرباً عن امتنانه لجميع الشركاء الذين قدموا دعمهم في ظل الظروف المناخية التي مرت بالدولة، بمن فيهم الفرق المحلية والاتحادية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع اللذين أسهموا في سرعة التعافي.
الجدير بالذكر أن الأمطار غير المسبوقة التي شهدتها الدولة أدت إلى امتلاء السدود وفيضان 70% منها، من دون تسجيل أي أضرار للممتلكات العامة والخاصة، فيما بلغت كمية الأمطار التي حجزتها السدود التي تشرف عليها الوزارة والبالغة 103 سدود وحواجز وبحيرة مائية في مختلف مناطق الدولة 40 مليون متر مكعب أي ما يمثل 50% من السعة الاستيعابية للسدود والبالغة 80 مليون متر مكعب.

الأمطار
مياه الأمطار
الإمارات
سهيل المزروعي
السدود
الحالة الجوية
المنخفض الجوي
آخر الأخبار
5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري
الأخبار العالمية
5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري
10 مايو 2024
الحوثيون لجؤوا إلى تجنيد الأطفال وتحويل المدارس إلى معسكرات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» تواصل تجريفها الممنهج للنظام التعليمي
10 مايو 2024
بوتين يلقي خطاباً خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: نبذل قصارى جهدنا لمنع نشوب صراع عالمي
10 مايو 2024
مخيم للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي في رفح
10 مايو 2024
بايدن يلقي خطاباً في مركز iMet بكلية Gateway التقنية في ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
600 مليون دولار إنفاق متوقع لحملتيْ بايدن وترامب على «منصات التواصل»
10 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©